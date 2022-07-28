МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. США сделают все возможное, чтобы поспособствовать реализации "продуктовой сделки". Об этом завил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. Совбез ООН испытал сложности с принятием заявления по "продуктовой сделке"

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

"США готовы делать всё возможное, чтобы способствовать реализации "продуктовой сделки", — сообщил Прайс.

Он также отметил, что, по мнению США, ответственность за итоговый результат реализации соглашения лежит на российской стороне, а условия "продуктовой сделки", прописанные на бумаге, могут отличаться от реальной ситуации.