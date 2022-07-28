МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Болгарский сухогруз "Рожен" вывезет из украинского порта Черноморск партию зерна в рамках "продуктовой сделки". Об этом сообщил болгарский телеканал БНТ. Первый корабль с украинским зерном может отправиться в Сомали, заявила ООН

Ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс говорил, что первое судно с зерном с Украины в рамках "продуктовой сделки" может направиться в Сомали, путь займет около шести недель.

По словам директора болгарского пароходства Александра Калчева, сухогруз уже готов к отплытию. "Рожен" проследует в румынскую Сулину в устье Дуная, а затем в Стамбул, где его груз будет досмотрен. Ожидается, что судно может покинуть Черноморск в ближайшие дни.