СМИ: первый груз украинского зерна может вывезти болгарское судно
БНТ: первый груз украинского зерна по "продуктовой сделке" может вывезти болгарское судно "Рожен"
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Болгарский сухогруз "Рожен" вывезет из украинского порта Черноморск партию зерна в рамках "продуктовой сделки". Об этом сообщил болгарский телеканал БНТ.
Ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс говорил, что первое судно с зерном с Украины в рамках "продуктовой сделки" может направиться в Сомали, путь займет около шести недель.
По словам директора болгарского пароходства Александра Калчева, сухогруз уже готов к отплытию. "Рожен" проследует в румынскую Сулину в устье Дуная, а затем в Стамбул, где его груз будет досмотрен. Ожидается, что судно может покинуть Черноморск в ближайшие дни.