МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Принятия заявления председателя Совбеза ООН в поддержку "продуктовой сделки" в пятницу не ожидается,представители стран Запада выступают против упоминания в нем подписанного в Стамбуле российского меморандума. Об этом сообщил РИА Новости источник в органе. Совбез ООН испытал сложности с принятием заявления по "продуктовой сделке"

По словам собеседника агентства, "заявление председателя Совбеза ООН в поддержку "продуктовой сделки" завтра принято не будет".

Отмечается, что представители стран Запада отказались упоминать в нем российский меморандум, который также был подписан в Стамбуле.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В ООН ранее неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт.