МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Страховая и брокерская компании Ascot и Marsh Лондонского страхового рынка Lloyd's of London запускают страхование кораблей с украинским зерном. Об этом говорится в публикации на официальном сайте Ascot. В офисе Зеленского назвали число судов с зерном в портах Одессы

"Сегодня компания Ascot объявляет о запуске услуги страхования морских грузовых и военных кораблей, которые будут обеспечивать перевозку жизненно важных зерновых и продовольственных товаров через безопасные коридоры, установленные недавно подписанным соглашением по Черному морю между Россией и Украиной", — отмечается в опубликованном пресс-релизе компании.

Подчеркивается, что Lloyd's of London обеспечит страхование морских грузов и военных рисков на сумму до $50 млн, что позволит "судам, перевозящим зерно и другие продовольственные товары из украинских портов, иметь надежное и легкодоступное страховое покрытие".

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.