МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ из-за недостаточного роста объемов агрострахования прорабатывает в качестве мотивации увязку субсидий на зерновые с данным видом страхования, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе пленарной сессии "Всероссийского Дня поля-2022". В Минсельхозе оценили, сколько требуется судов для экспорта продукции АПК

"Регионам, особенно тем, в которых погода ежемесячно и по сути дела ежегодно влияет на сельхозпроизводство, следует активнее развивать агрострахование. Буду говорить об этом регулярно, потому что показатели растут, но назвать их достаточными мы не имеем никакой возможности. Со своей стороны для дополнительной мотивации аграриев мы прорабатываем вопрос увязки субсидий на зерновые со страхованием", — сказал Патрушев.

В ходе своего выступления он также обратил внимание региональных властей на необходимость соблюдения утвержденной структуры посевов. "Результат мы вынуждены будем спрашивать с вас, а вы должны его спрашивать с ваших коллег, тружеников села. Мы должны понимать, что происходит, в каких объемах, какую культуры мы засеяли и соберем", — подчеркнул министр.

Он также указал на необходимость достоверного учета урожая, так как эти данные влияют и на итоговый прогноз сбора, и на перспективы агроэкспорта.

Акцент был сделан и на максимальной активизации доведения регионами средств господдержки. "Уже есть видимые подвижки, сейчас процент по стране выше, чем обычно, доведено почти 70% предусмотренных объемов. Но есть ряд регионов, которые не смогли обеспечить доведение на должном уровне", — сказал Патрушев, предупредив, что для отстающих регионов министерство будет вынуждено применять при распределении финансовых ресурсов понижающие коэффициенты.

"Государство своевременно доводит ресурсы, практически всегда в конце года перед отчетным соответственно, и нужно все решения на региональном уровне принимать вовремя, чтобы все наши меры не остались просто на бумаге", — заявил министр.

"Также напомню, что в 2022 году в связи с текущей ситуацией Минсельхоз рекомендовал регионам предусмотреть возможность авансирования затрат аграриев. Эта задача сохраняется", — добавил Патрушев.