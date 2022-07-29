МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Ситуация со стоимостью удобрений в РФ стабилизировалась, производители планируют увеличение их выпуска, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе пленарной сессии "Всероссийского дня поля-2022". Минсельхоз планирует увязать субсидии на зерновые с агрострахованием

"В конце прошлого года на рынке отмечалась очень серьезная волатильность. Цены по отдельным категориям кратно выросли. Правительством для поддержания стабильной ситуации был принят комплекс мер. В целом сейчас ценовая ситуация достаточно стабильная", — сообщил министр.

Он также отметил, что в текущем году российские компании планируют увеличение производства удобрений, а наращивание выпуска дает возможность обеспечить внутренний и внешний спрос. По оценкам министерства, объем закупки удобрений в текущем году достигнет 5 миллионов тонн, а показатель внесения – 60 килограммов на гектар, то есть выше прошлогоднего уровня.

"В ближайшие годы мы должны довести средний показатель внесения до научнообоснованного в 80 килограммов на гектар, а к 2030 году объем закупки удобрений необходимо довести до 8 миллионов тонн", — добавил министр.