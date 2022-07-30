МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. США могут столкнуться с дефицитом говядины и ростом цен на мясо из-за сокращения американскими фермерами поголовья крупного рогатого скота. Об этом сообщает телеканал Fox News. Эксперты заметили риск перехода экономики США в режим затяжной стагфляции

Основными причинами сокращения фермеры называют засуху, нехватку сена и рост затрат на содержание животных, включая корма, которые по оценкам участников рынка, подорожали на 50% к прошлому году.

Кроме того, по словам главы Национальной ассоциации скотоводов США Колина Вудалла, если раньше стада животных можно было вывозить в регионы с меньшим уровнем засухи и наличием пастбищ и сена, то теперь проблема стала повсеместным для страны явлением.

"Нет места, куда можно отправиться, потому что все сталкиваются со сложностями поиска фуража, необходимого для кормления животных", — отметил Вудалл в интервью телеканалу.

"Мы ожидаем, что цены (на мясо) продолжат идти вверх, но все должны помнить, что это не фермеры их устанавливают", — добавил он.

По оценкам главы ассоциации, издержки на разведение и содержание животных в США значительно выросли, включая стоимость топлива для транспортных средств и удобрений для выращивания кормов.

Расчеты минсельхоза США показывают, что фермы уже снизили поголовье рогатого скота по сравнению с предыдущим годом. Общая численность животных в июле составила 98,8 миллиона голов, что на 2% ниже сопоставимого показателя в июле 2021 года.

При этом, как указывают фермеры, под сокращение поголовья попадают также пригодные для разведения животные, что негативно повлияет на наличие говядины в США в будущем и одновременный рост потребительских цен, который в июне составил 9,7% в годовом выражении.