МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Филиппины и Россия ведут переговоры о поставках российских удобрений в развитие заявлений филиппинского президента Фердинанда Маркоса, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Маниле Марат Павлов. В ООН предупредили о рисках из-за ограничений на поставки удобрений

"Насколько мне известно, переговоры между филиппинскими компаниями и российскими производителями удобрений уже идут", — сказал посол.

По его словам, "тема поставок удобрений поднимается филиппинской стороной на самом высоком уровне". Это одна из тех позиций, от импорта которой напрямую зависит "здоровье" филиппинской экономики, пояснил посол.

Павлов напомнил, что 19 июля президент Филиппин Маркос, который уделяет первостепенное внимание вопросам продовольственной безопасности и лично возглавляет минсельхоз страны, заявил, что вопрос обеспечения ее доступными удобрениями носит приоритетный характер.

"При этом, что отрадно, наша страна была названа в качестве одного из основных поставщиков данной продукции", — сообщил посол.

Павлов выразил надежду, что "энергичный настрой нового филиппинского руководства поспособствует ускорению данного процесса и российские удобрения начнут поступать на филиппинский рынок".

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.