МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ видит серьезные риски для мировой продовольственной безопасности в текущем 2022-2023 сельхозгоду, заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев на выездном заседании оперштаба министерства в Башкирии. По его словам, ситуация на глобальных рынках "непростая, в особенности по пшенице". Минсельхоз проконтролирует закупки семян для посевной 2023 года

"В этом сезоне в силу ряда причин, в том числе из-за засухи в США и Европе, наводнений в Австралии и непогоды в Индии, мировое предложение продовольственной пшеницы снизится. Также из-за климатических аномалий ожидается снижение качества пшеницы в Северной Америке – в первую очередь, в США. Все это в совокупности с логистическими ограничениями может привести к серьезным рискам в части мировой продовольственной безопасности в текущем сельхозгоду", — приводятся слова министра в официальном телеграм-канале ведомства.

Минсельхоз также предупредил о рисках недостижения показателя по урожаю зерна в России в 130 миллионов тонн в текущем сезоне, в связи с этим может снизить планы по экспорту, пока составляющие 50 миллионов тонн.

В настоящее время уборочные работы идут интенсивно во всех федеральных округах, убрано 27% площади, аграрии собрали порядка 55 миллионов тонн зерновых, это в целом неплохой показатель, однако объем собранных зерновых на данный момент заметно меньше, чем год назад, отметил Патрушев

"В совокупности все это создает риски в части достижения показателя по урожаю зерна в 130 миллионов тонн. Конечно, свой рынок мы полностью обеспечим, с этим проблем не будет. Однако если не будут достигнуты запланированные объемы, экспортные планы в 50 миллионов тонн нам придется пересмотреть. А это может негативно отразиться и на мировом рынке зерновых", — указал министр. Правительство утвредило расширение аппарата Минсельхоза

Снижение сбора зерновых, как пояснил глава ведомства, связано с тем, что во многих субъектах из-за холодной весны аграрии приступили к уборке позднее. Кроме того, на отдельных территориях условия уборочных работ осложнены дождями, высокой влажностью и ветрами. Также в текущей ситуации существенно увеличена нагрузка на сельхозтехнику, а для иностранной техники есть сложности с поставкой комплектующих, добавил Патрушев.

Согласно официальным прогнозам, озвученным Минсельхозом ранее, урожай зерна в 2022 году ожидался в 130 миллионов тонн, включая рекордные за всю историю России 87 миллионов тонн пшеницы. В 2021 году в стране было собрано 120,656 миллиона тонн зерна, включая 75,94 миллиона тонн пшеницы. Экспортный потенциал на текущий сельхозгод (начался 1 июля) оценивался в 50 миллионов тонн зерна.