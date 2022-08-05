МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Минсельхоз России будет контролировать закупки регионами семян отечественной селекции для посевной 2023 года, сообщает министерство со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Патрушева. СМИ сообщили о возможном запрете на ввоз в Россию семян из Европы и США

"Необходимо активизировать подготовку к полевым работам следующего года. Минсельхоз уже приступил к формированию планов по приобретению субъектами семян подсолнечника, сахарной свеклы, сои, кукурузы, рапса отечественной селекции для посевной 2023 года. Исполнение этих планов будет под постоянным контролем ведомства", — излагается в официальном Telegram-канале Минсельхоза выступление Патрушева на выездном заседании оперштаба министерства в Башкирии.

Газета "Коммерсант" написала в пятницу со ссылкой на источники, что Минсельхоз призвал региональные органы АПК готовиться к возможному запрету импорта семенного материала из недружественных стран.

Как передают источники газеты, на совещании замминистра Оксана Лут заявила, что семена — "базовая позиция" в АПК при возможном введении Россией ответных санкций, добавив, что Россельхознадзор уже начал превентивно запрещать поставки. Так, с 6 июля ограничен ввоз семян французских компаний Lidea France и Limagrain Europe. В Россельхознадзоре объяснили изданию, что были выявлены болезни семян, а французская сторона не обеспечила фитосанитарную безопасность продукции. Минсельхоз предложил сделать постоянной пошлину на экспорт сои

Газета в связи с этим указала, что до 97% семян сахарной свеклы завозится из-за рубежа, подсолнечника — до 77%, кукурузы — до 50%, картофеля — до 30%, и заменить все эти виды семян одномоментно российской продукцией будет практически невозможно.