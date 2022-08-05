МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 10 по 16 августа включительно составит 5 219,6 рубля за тонну, на вывоз ячменя — 3 504,9 рубля за тонну, кукурузы — 3 802,8 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза. Минсельхоз предупредил о рисках для мировой продовольственной безопасности

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 369,4 доллара за тонну, на ячмень — при цене 310,6 доллара за тонну, на кукурузу — при цене 317,6 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы с 3 по 9 августа включительно составляет 4 626,8 рубля за тонну, на вывоз ячменя — 2 945,4 рубля за тонну, кукурузы — 3 311,4 рубля за тонну.

В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета пошлин, которые с июля 2022 года переведены в рублевые значения, используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней до даты расчета.

Полученные за счет пошлин средства возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя, и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.