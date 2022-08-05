МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Три судна с украинской кукурузой вышли в пятницу из Одессы и Черноморска в рамках "продуктовой сделки". Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. Еще два корабля с украинским зерном покинули черноморский порт

По его словам, 5 августа 2022 года осуществлен выход сухогрузов "Нэви Стар" (Navistar) (Турция, груз – кукуруза) из порта Одесса, "Поларнет" (Polarnet) (Турция, груз – кукуруза) и "Рожен" (Rojen_ (Болгария, груз – кукуруза) из порта Черноморск в рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины.

Мизинцев подчеркнул, что Россия неукоснительно следует принятым обязательствам в целях выполнения достигнутых договоренностей для обеспечения вывоза зерновых культур и минеральных удобрений из украинских портов.