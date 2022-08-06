Приватизация на Украине может начаться с перерабатывающих зерно заводов
Фонд госимущества Украины: приватизация в стране начнется с перерабатывающих зерно заводов
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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Новая волна приватизации на Украине может начаться с перерабатывающих зерно предприятий. Об этом заявила исполняющая обязанности главы фонда госимущества страны (ФГИУ) Ольга Батова.
По ее словам, сейчас важно начать приватизацию комбинатов хлебопродуктов, спиртовых заводов, тех объектов, которые могут помочь Украине решить проблему с зерном, с хранилищами зерна, с тем, чтобы переработать это зерно в спирт или муку.
Батова подчеркнула, что по большей части это не работающие в данный момент предприятия.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что приватизация в стране должна массово начаться с 1 сентября, согласно принятому украинским парламентом законом о приватизации. По словам экс-спикера Верховной рады, депутата Дмитрия Разумкова, этот документ фактически разрешает продажу крупных промышленных предприятий. Он отметил, что "на фоне падения валютного курса это фактически распродажа страны".