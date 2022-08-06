МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Новая волна приватизации на Украине может начаться с перерабатывающих зерно предприятий. Об этом заявила исполняющая обязанности главы фонда госимущества страны (ФГИУ) Ольга Батова. Путин поблагодарил Эрдогана за участие в решении зернового вопроса

По ее словам, сейчас важно начать приватизацию комбинатов хлебопродуктов, спиртовых заводов, тех объектов, которые могут помочь Украине решить проблему с зерном, с хранилищами зерна, с тем, чтобы переработать это зерно в спирт или муку.

Батова подчеркнула, что по большей части это не работающие в данный момент предприятия.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что приватизация в стране должна массово начаться с 1 сентября, согласно принятому украинским парламентом законом о приватизации. По словам экс-спикера Верховной рады, депутата Дмитрия Разумкова, этот документ фактически разрешает продажу крупных промышленных предприятий. Он отметил, что "на фоне падения валютного курса это фактически распродажа страны".