МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле санкционировал выход в понедельник двух судов с продовольствием из украинских портов Южный и Черноморск в рамках "продуктовой сделки". Об этом сообщают в пресс-службе ООН. TRT Haber: судно с украинской кукурузой проходит через Босфор

Как говорится в сообщении, СКЦ разрешил выход двух судов, перевозящих в общей сложности 59 459 тонн продовольствия, через морской гуманитарный коридор в рамках черноморской зерновой инициативы.

Отмечается, что судно МВ SACURA с 11 тоннами сои отплавится из порта Южный в направлении Равенны (Италия). Также корабль MV ARIZONA с 48 459 тоннами кукурузы отплывет из порта Черноморск в направлении Искандеруна (Турция).

Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле. Как напомнило ведомство, 22 июля в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа — предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.