МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Агрохолдинг "Степь" (принадлежит АФК "Система") в 2022 году собрал рекордный урожай пшеницы — около 1,1 миллиона тонн, что на 13% выше итогов прошлого года, сообщает агрохолдинг. В России призвали не нагнетать ситуацию вокруг украинского зерна

"В хозяйствах агрохолдинга "Степь" завершилась уборка пшеницы. Валовый сбор стал рекордным за всю историю компании — около 1,1 миллиона тонн, превысив на 13% прошлогодний результат", — говорится в сообщении.

Добиться рекордных показателей удалось, в частности, за счет применения современных агротехнологий, в том числе влагосберегающей технологии no-till, указывает пресс-служба. Уборочная была проведена в оптимальные сроки, чтобы не допустить потерь урожая: согласно данным компании, было задействовано около трех тысяч единиц техники, управление которой осуществляется с помощью единой IT-системы.

По словам генерального директора агрохолдинга Андрея Недужко, которые приводятся в сообщении, вся пшеница нового урожая — продовольственного качества, а также соответствует экспортным требованиям.

Агрохолдинг "Степь" — одна из крупнейших аграрных компаний юга России. Ключевые направления деятельности — растениеводство, молочное животноводство, интенсивное садоводство и трейдинг сельскохозяйственной продукции. Активы "Степи" расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области. Выручка агрохолдинга по МСФО в 2021 году выросла на 74,1% — до 57,2 миллиарда рублей.