МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Аналитический центр "Русагротранса" обновил прогноз сбора пшеницы в РФ в 2022 году, повысив оценку на 2 миллиона тонн, до 96,1 миллиона тонн, следует из опубликованных материалов железнодорожного оператора. Reuters: пшеница и кукуруза снижаются в цене на новостях из Украины

"Аналитики "Русагротранса" увеличили прогноз урожая пшеницы в 2022 году еще на 2 миллиона тонн, до 96,1 миллиона тонн" — говорится в материалах центра, которые приводит журнал "поле.рф" (входит вместе с оператором в состав "Деметра-холдинга", одного из крупнейших в РФ экспортеров зерна).

Прогноз пересмотрен на фоне более высоких, чем ожидалось, посевных площадей, а также улучшения перспектив урожайности в Поволжье. "Пощади озимой пшеницы под уборку составили, по данным Росстата, 16,7 миллиона гектаров, что близко к рекорду 2020 года в 16,8 миллиона гектаров. В основном выше ожидаемой сохранившаяся площадь озимой пшеницы в Центре и на Волге", – пишут эксперты.

Прогноз урожая ячменя увеличен на 0,15 миллиона тонн, до 20,65 миллиона тонн, по кукурузе остался на прежнем уровне – 15,1 миллиона тонн. Прогноз урожая всех зерновых и зернобобовых составляет 145,1 миллиона тонн.

Прогноз урожая пшеницы для Центральной России увеличен на миллион тонн, до 23 миллионов тонн, для Поволжья – на 1,1 миллиона тонн, до 19,5 миллиона тонн – за счет увеличения посевных площадей в обоих регионах и урожайности в Поволжье. Прогноз по Югу сохранен близко к прежнему уровню – 39,1 миллиона (меньше на 0,1 миллиона тонн), по Уралу и Сибири — снижен незначительно, до 3,8 миллиона тонн и 9,7 миллиона тонн соответственно из-за меньшей посевной площади яровой пшеницы в этих регионах.

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявил на прошлой неделе, что видит риски недостижения показателя по урожаю зерна в стране в 130 миллионов тонн в текущем сезоне по ряду причин, в том числе из-за сложных погодных условий.