МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Румыния завершила сбор урожая пшеницы, и он оказался на 15%-18% ниже, чем в 2021 году. Об этом в среду сообщило агентство Рейтер со ссылкой на министра сельского хозяйства Румынии Петрэ Дэа. Эксперт спрогнозировал урожайность и качество российской пшеницы

В 2021 году урожай пшеницы в Румынии, являющейся одним из крупнейших экспортеров зерна в Евросоюзе, достиг рекордного максимума 11,3 млн тонн. Дэа ожидает, что окончательные данные по урожаю пшеницы в Румынии будут обнародованы на следующей неделе.