МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Россия в первом полугодии могла увеличить поставки продовольствия на внешние рынки на 20-22% в годовом выражении, третий год подряд страна больше экспортирует товаров АПК, чем закупает за рубежом, следует из материалов аналитического агентства InfoLine (есть у РИА Новости). Bloomberg: цены на продукты в США показали максимальный рост с 1979 года

"InfoLine ожидает, что экспорт продовольствия из России третий год подряд превысит импорт", — говорится в материалах. По оценке агентства, экспорт продовольствия из РФ уже в первой половине 2022 года вырос на 20-22% относительно аналогичного периода прошлого года.

Экспорт продовольствия из страны уже превышал импорт два последних года подряд — положительное сальдо торгового баланса в 2021 году составляло 2,8 миллиарда долларов, а в 2020 году — миллиард долларов, уточняют эксперты.

В 2021 году на долю сельскохозяйственного сырья пришлось 59% от всего экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства (на 15,8% выше предыдущего года — 21 миллиард долларов). Экспорт осуществлялся в 151 страну, 15% его совокупного объема пришлось на страны Евросоюза. Исследование агентства показало, что рост продаж на экспорт в 2021 году фиксировали около 61% поставщиков.

В 2022 году о планах нарастить поставки сообщили около 46% экспортеров: между тем рост внешних отгрузок планируется даже в условиях применяемых государством мер нетарифного регулирования, введения санкций и антисанкций, несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию и разрыв логистических цепочек, отмечается в материалах.

"Однако на фоне введения запрета на поставку товаров с территории РФ в страны ЕС и Украину, а также на экспорт сельскохозяйственной продукции с территории РФ в недружественные страны, поставщики будут испытывать трудности с экспортом", — полагают эксперты.

InfoLine считает, что в 2022 году производство сельхозпродукции в РФ вернется к положительной динамике, ожидая рост отрасли сельского хозяйства в сопоставимых ценах в диапазоне 0,5%-1,5% по сравнению с 2021 годом — тогда, по данным Росстата, выпуск снизился на 0,9%. В 2020 году был зафиксирован рост на 1,3%, в 2019 году — на 4,3%. Снижение производства сельхозпродукции наблюдалось в 2018 году — тогда по сравнению с 2017 годом выпуск уменьшился на 0,2%.