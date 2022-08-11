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2022
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Власти Крыма заявили о сборе рекордного урожая зерновых в регионе
Сельское хозяйство
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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что собранный урожай зерновых в 2,1 миллиона тонн является рекордным для республики. Аксенов написал в своем Telegram-канале, что крымские... ПРАЙМ, 11.08.2022
сельское хозяйство, регионы, экономика, новости, россия, крым, зерно
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что собранный урожай зерновых в 2,1 миллиона тонн является рекордным для республики.
Аксенов написал в своем Telegram-канале, что крымские аграрии собрали рекордный урожай в 2,1 миллиона тонн зерна. Показатель на 70 тысяч больше, чем в 2021 году.
По его словам, больше всего зерна собрали в Красногвардейском, Джанкойском и Сакском районах, а рекордсмены по урожайности — Красногвардейский, Раздольненский и Красноперекопский районы.