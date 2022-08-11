МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что собранный урожай зерновых в 2,1 миллиона тонн является рекордным для республики. Испания запустила проект по перевозке украинского зерна на поездах

Аксенов написал в своем Telegram-канале, что крымские аграрии собрали рекордный урожай в 2,1 миллиона тонн зерна. Показатель на 70 тысяч больше, чем в 2021 году.

По его словам, больше всего зерна собрали в Красногвардейском, Джанкойском и Сакском районах, а рекордсмены по урожайности — Красногвардейский, Раздольненский и Красноперекопский районы.