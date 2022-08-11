МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Порт Бердянска на Азовском море готов работать на полную мощность. Об этом заявил глава городской и районной администрации Александр Сауленко. В Запорожской области проложат газопровод Бердянск — Мелитополь

"Мы восстановили работу порта. Я могу сказать, что и сейчас он при необходимости может работать на полную мощность", — отметил Сауленко.

Он подчеркнул, что порт уже два месяца отгружает зерно в рабочем режиме.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.