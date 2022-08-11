МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Вице-губернатор Краснодарского края, курирующий агропромышленный комплекс, Андрей Коробка рассказал о сборе рекордного урожая рапса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. Власти Крыма заявили о сборе рекордного урожая зерновых в регионе

"В 2022 году урожай озимого рапса превысил 285 тысяч тонн – исторический рекорд наших аграриев. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Самые большие объемы собрали в Белоглинском, Ленинградском, Новопокровском, Отрадненском и Лабинском районах", – передает пресс-служба его слова.

Вице-губернатор отметил, что за последние три года площадь сева озимого рапса на Кубани выросла в два раза – с 38,8 тысячи гектар в 2020 году до 82,3 тысячи гектар в 2022 году.

По его словам, востребованность рапса растет. Эта агрокультура – оптимальное сырье для производства масложировой и косметической продукции, заготовки зеленого корма для животных и изготовления основы комбикормов. Более того, это важная мелиоративная культура, положительно влияющая на плодородие почв, добавил Коробка.

Ранее сообщалось, что аграрии в Краснодарском крае собрали рекордный урожай озимых, в том числе 10,7 миллиона тонн пшеницы.