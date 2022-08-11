МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Сухогруз Razoni, первым покинувший Украину после достижения в Стамбуле продуктовой сделки, спустя 11 дней в море прибыл в порт Турции после отказа Ливана от покупки, после частичной разгрузки судно направится в Египет. Об этом пишет агентство Reuters. Судно с зерном не смогло выйти из порта Черноморск, заявили в Турции

Ранее сообщалось, что судно Razoni вышло из порта Одессы 1 августа с 26 тысячами тонн зерна на борту в рамках достигнутого в Турции соглашения и должно было прибыть в Ливан утром 7 августа. Однако 8 августа посольство Украины в Ливане заявило об отказе заказчика от зерна, которое идет из Одессы на сухогрузе, в связи с просрочкой условий доставки более чем в пять месяцев. Сообщалось, что грузоперевозчик рассматривает альтернативных покупателей, в том числе за пределами Ливана.

В четверг, согласно данным сервиса отслеживания судов Refinitiv, сухогруз вошел в турецкий порт Мерсин. Глава базирующейся в Мерсине судоходной компании Toros Кадыр Сойер сообщил, что с сухогруза будет выгружено 1,5 тысячи тонн зерна, после чего судно направится в Египет.

"В Мерсине будет выгружено 1,5 тысячи тонн, остальное пойдет в Египет", — приводит агентство слова Сойера.

Он отметил, что Toros занималась только вводом сухогруза в док и разгрузкой в Турции, в движении судна в Египет компания участвовать не будет.