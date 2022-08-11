МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Россельхознадзор из-за опасных вирусов запрещает с 15 августа ввоз семян картофеля, сои, кукурузы, томата, перца, моркови и цветочных культур из ряда иностранных питомников, говорится в сообщении ведомства. Цены на газ в Европе выросли почти до 2225 долларов за тысячу кубов

"Россельхознадзор запрещает поставки семенного материала из французского, германского, нидерландского и канадского питомников", — сообщает ведомство. Дата начала действия запрета — 15 августа. Ограничения введены на основании VII Международной конвенции по карантину и защите растений.

Служба отмечает, что ограничительные меры приняты из-за выявления карантинных для России и стран-членов ЕАЭС объектов и непринятия национальными организациями по карантину и защите растений Германии, Франции, Нидерландов и Канады срочных мер по обеспечению фитосанитарной безопасности этой продукции.

В частности, запрещается ввоз семян томата, перца, моркови и цветочных культур из германского места отгрузки Satimex Quedlinburg GmbH из-за вироида веретеновидности клубней картофеля, зебры чип и горчака ползучего. Отмечается, что вироид веретеновидности клубней картофеля является одним из наиболее опасных патогенов пасленовых, способным вызывать потери урожая до 75%. Возбудитель заболевания зебра чип может привести к 100% потере урожая картофеля, томатов, других пасленовых и моркови. Горчак ползучий — многолетний сорняк, заметно снижающий урожай всех сельскохозяйственных культур.

Также из-за пятнистости листьев кукурузы запрещется ввоз семян кукурузы из французского питомника Limagrain Europe, а из-за обнаружения вируса мозаики пепино нельзя будет ввозить семена томата из нидерландского Axia Vegetable Seeds. Кроме того, запрещены поставки семян сои из канадского Semences Prograin, где был выявлен пурпурный церкоспороз.

Пятнистость листьев кукурузы поражает все надземные части растений, в том числе и сами початки, снижая не только урожай зерна, но и зеленой массы. В результате заражения вирусом мозаики пепино плоды томатов, перцев, баклажанов, картофеля и других овощей из семейства пасленовых теряют товарные качества. Пурпурный церкоспороз приводит к недобору урожая до 25-30%, а при сильной степени поражения прорастание семян может снизиться на 90%.

Минсельхоз РФ намерен разработать план ускоренного перехода растениеводства на семена отечественной селекции, сообщило на прошлой неделе министерство.