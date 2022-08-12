МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь перечислил меры, которые правительство страны предпринимает для поддержки аграриев в условиях рекордной засухи и экономического кризиса. В Венгрии запретили экспортировать дрова

"Оперативный совет по чрезвычайным ситуациям с засухой, созданный для быстрой и эффективной помощи сельскому хозяйству, после своего первого заседания предложил ввести немедленный пакет мер из пяти пунктов. Среди них обеспечение возможности моратория на погашение кредита для нуждающихся сельскохозяйственных предприятий, более быстрый и гибкий процесс страхового возмещения, поддержка в размере 3 миллиардов форинтов (примерно 7,6 миллиона евро — ред.) на транспортировку сыпучих кормов, субсидия в размере 1,4 миллиарда форинтов (около 3,5 миллиона евро — ред.) на увеличившиеся затраты на электроэнергию для государственных ирригационных предприятий, а также возможность для производителей повторно подавать заявки на сверхурочное использование воды", — приводит слова Надя агентство MTI.

По его словам, потеря в урожае пшеницы из-за засухи оценивается в 25%, под угрозой также значительная часть урожая кукурузы.

"Вследствие засухи размер высохших пахотных земель страны может достичь одного миллиона гектаров, или 20% всех пахотных земель страны", — добавил Надь.

Ранее венгерская государственная водная инспекция сообщила, что семь месяцев 2022 года стали самыми засушливыми в стране с 1901 года, дефицит осадков составляет 50%, однако благодаря накопленным запасам воды и установленным графикам поливов водохозяйства Венгрии готовы обеспечить нужды населения и сельского хозяйства без ограничений.