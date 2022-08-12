МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Россия и Китай продолжат расширять двустороннюю торговлю продукцией АПК, говорится в сообщении Россельхознадзора. Кубанские аграрии собрали рекордный урожай пшеницы

"По итогам экспертных консультаций был намечен план дальнейших действий по расширению российско-китайской торговли мясной, рыбной продукцией, кормами для животных, посадочным материалом, зерновыми культурами и продуктами их переработки, а также другими видами сельхозпродукции", — говорится в сообщении.

Экспертные консультации с Главным таможенным управлением КНР были проведены в преддверии заседания российско-китайской постоянной рабочей группы по сотрудничеству в сфере ветеринарного надзора, фитосанитарного контроля и безопасности пищевых продуктов.

Отмечается, что стороны высоко оценили результаты проведенной работы по открытию рынков двух стран для новых видов продукции АПК, а также по предотвращению распространения COVID-19 с грузами, и договорились углублять сотрудничество в сфере электронной сертификации.