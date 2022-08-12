МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что шестой караван судов загрузят зерном общим весом более 40 тысяч тонн и вывезут в пятницу из украинских портов "Черноморск" и "Южный". Судно Razoni с украинским зерном направляется из Турции в Египет

"Уже сегодня "Черноморск" и "Южный" примут еще 2 судна под загрузку – BRAVE COMMANDER и PETREL S. На них будут загружены более 40 тысяч тонн украинского зерна", — заявила пресс-служба ведомства.

В министерстве отметили, что ранее в пятницу эти порты покинули два судна — SORMOVSKIY 12, вышедшее из порта Черноморск, и балкер STAR LAURA из порта Южный. В общей сложности эти судна вывезли более 63 тысяч тонн агропродукции. Подчеркивается, что сухогруз SORMOVSKY под флагом Белиза, перевозивший 3,05 тысячи тонн пшеницы, следует в Текирдаг, судно STAR LAURA под флагом Маршалловых островов с 60 тысячами тонн кукурузы последует в Иран.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.