ПОСЕЛОК ИМ. СВЕРДЛОВА (Ленинградская обл.), 13 авг — ПРАЙМ. Российские аграрии на настоящий момент намолотили 78 миллионов тонн зерна. Этот объем обеспечивает продовольственную безопасность страны, заявил в ходе чемпионата России по пахоте директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений министерства сельского хозяйства Роман Некрасов.

"На вчерашний день российские аграрии намолотили 78 миллионов тонн зерна. Тем самым мы уже гарантировали обеспечение своей продовольственной безопасности", — отметил чиновник.

Представитель Минсельхоза также обратил внимание на темпы уборки урожая. "Несмотря на сложности с погодой, несмотря на различные проблемы, решаются и не являются каким-то критическим фактором в плане нашего развития", — подчеркнул он.

Как следует из официальных прогнозов ведомства, урожай зерна в текущем 2022 году в России ожидался на уровне 130 миллионов тонн, включая рекордные за всю историю страны сбор 87 миллионов тонн пшеницы.

Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил о том, что видит риски недостижения показателя по урожаю зерна в России на уровне прогноза в 130 миллионов тонн. В числе причин он отметил сложные погодные условия.

В 2021 году в стране было собрано 120,656 миллиона тонн зерна, в том числе — 75,94 миллиона тонн пшеницы.