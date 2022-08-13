ПОСЕЛОК ИМ. СВЕРДЛОВА (Ленинградская обл.), 13 авг — ПРАЙМ. Объемы приобретения российскими аграриями сельхозтехники сейчас ниже, чем в прошлом году, но не критично, ситуация выравнивается, сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов. В Белоруссии отметили сокращение барьеров в торговле с Россией

"Темпы приобретения сельхозтехники в текущем году несколько сократились, но вместе с тем не стали критичными, не упали в разы, а сократились на проценты. Ситуация выправляется достаточно эффективно, и сегодня нет серьезных проблем для приобретения", — сказал Некрасов на чемпионате России по пахоте.

Согласно представленным материалам, по состоянию на 1 июля в парке сельскохозяйственной техники насчитывалось 429 806 тракторов (427 044 на ту же дату прошлого года), 124 458 зерноуборочных комбайнов (123 203) и 15 375 (15 727 годом ранее) кормоуборочных комбайнов.

По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, на ту же дату было приобретено 6590 тракторов против 8737 на 1 июля прошлого года, 2698 (3424 год назад) зерноуборочных и 256 (341 годом ранее) комбайнов.

Некрасов также отметил хорошее состояние и обновление парка. "Несмотря на ограничения и сложности, техника молодеет, в целом более 50% зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов моложе десяти лет. По тракторам ситуация чуть хуже, но практически на 0.8 процентных пункта за год техника помолодела", — сказал он.

Основной мерой поддержки стало льготное кредитование: если за прошлый год объем таких кредитов был чуть более 33 миллиардов рублей, то в этом году уже составил 68 миллиардов.

Но есть и к чему стремиться, продолжил Некрасов: например, по кормоуборочным комбайнам надо снижать уровень нагрузки на единицу сельхозтехники, "она остается существенно выше, чем в развитых странах мира".

Кроме того, пока крайне недостаточным является параметр энергообеспеченности сельхозпроизводства: в России он, по словам Некрасова, составляет 1,5 лошадиных силы на 1 гектар, тогда как в США это 12 лошадиных сил, в Евросоюзе — в пределах 10, а в Белоруссии — 5 лошадиных сил на гектар.