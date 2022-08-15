СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — ПРАЙМ. Более двух миллионов тонн зерновых планируется собрать на освобожденных территориях Украины, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Цены на зерно снизились после "продуктовой сделки"

"Там урожайность хорошая будет. Я с коллегами разговаривал, думаю, что на освобожденных территориях более двух миллионов тонн зерновых будет", — сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".

При этом, по его словам, украинские националисты пытаются поджигать урожай на освобожденных территориях.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.