МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Забайкальскому краю необходимо увеличивать объем производства зерновых культур, так как это влияет на продовольственную безопасность как самого региона, так и России в целом. Об этом заявил во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин во время просмотра презентации компаний — резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье". Мишустин отметил важность локализации производства

"Рапс, подсолнечник, лен, овес, пшеница — все это, собственно говоря, составляющие нашей продовольственной безопасности. И увеличение объемов производства, экспортного потенциала — это все очень важно для страны и, в частности, для Забайкальского края", — сказал Мишустин.

Во время презентации премьер-министру, в частности, представили проект сухопутного зернового терминала на границе с КНР — самого крупного в РФ объекта зерновой логистики. Терминал будет введен в эксплуатацию в третьем квартале 2022 года и позволит ежегодно перевозить до 8 миллионов тонн зерновых, бобовых и масленичных культур. По словам губернатора Забайкальского края Александра Осипова, запуск терминала поможет в освоении 1,5 миллиона га плодородных земель, которые не использовались в регионе из-за отсутствия инфраструктуры и соответствующего спроса.

Второй проект в сфере сельского хозяйства, который представили Мишустину, касается освоения залежных земель для выращивания зерновых и масленичных культур. Согласно проекту, компания "Терос" будет производить до 100 тысяч тонн продукции в год, засеивая по 60 тысяч га. Первая очередь предприятия будет введена в эксплуатацию в 2022 году.

Мишустин отметил, что "забайкальский зерновой терминал", который планируется ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2022 года, фактически открывает для России окно экспорта зерна в Среднюю Азию, на Ближний Восток и в Китай.

"Хочу вас поздравить с тем, что объект наконец начнет работать. Фактически это, как вы уже сказали, первый в мире сухопутный терминал со сквозной технологией присоединения, который к тому же еще решает проблему разноколейных железнодорожных путей и, соответственно, открывает окно, фактически, экспорта в Среднюю Азию, как на Ближний Восток, так и в Китай", — сказал Мишустин.

"Забайкальский зерновой терминал" планируется ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2022 года. Он станет самым крупным в России объектом зерновой логистики, а также первым в мире специализированным сухопутным зерновым терминалом полного цикла, решающим проблему разноколейности и обеспечивающим раздельное хранение и перевалку, высокий уровень биобезопасности.

Гендиректор предприятия Карен Овсепян сообщил Мишустину, что "объект уникален во всех смыслах".

"Это первый в мире сухопутный зерновой терминал, самый мощный на сегодняшний день в России. Восемь миллионов тонн в год может перегружать. Инновации во всем", — сказал Овсепян.

Терминал является первым и ключевым элементом проекта "Новый сухопутный зерновой коридор Россия — Китай". Ожидается, что проект позволит снять инфраструктурные ограничения для перевалки зерна на Дальнем Востоке, снизить затраты на логистику зерна.

Мишустин прибыл в Читу во вторник в рамках пятидневной поездки в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа 12-16 августа. Ранее глава правительства был в Горно-Алтайске, где провёл совещание по вопросам развития индустрии туризма и гостеприимства в РФ. А также посетил Якутск. Там было организовано совещание по вопросу предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.