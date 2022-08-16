МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Санкции Запада оказали влияник на логистику доставки белорусских калийных удобрений в Индию и возможность проведения оплаты за них, сейчас стороны ищут пути решения этих проблем. Об этом заявил индийский посол в Минске Алок Ранджан Джа. Лукашенко заявил об интересе Белоруссии к сотрудничеству с Индией

"Вопрос платежей сейчас очень сложен из-за санкций. И сейчас и правительство Индии, и наши чиновники и бизнесмены встречаются и обсуждают, как этот вопрос решить… Калийные удобрения шли через Клайпеду, сейчас это остановилось. Я знаю, что белорусские власти тоже ищут все возможные альтернативные пути отправки калийных удобрений в Индию", — отметил глава индийской дипломатической миссии.

По его словам, существуют трудности, препятствующие полному раскрытию потенциала торгово-экономических отношений Индии и Белоруссии и влияющие на два основных коммерческих фактора – логистику и платежи.

Он сообщил, что уровень торговли между странами составляет около 0,5 миллиарда долларов ежегодно, в том числе в 2021 году товарооборот составил 567 миллионов долларов. "Цифра для наших стран не такая уж и значительная. Она ниже того потенциала, который есть у наших стран в области торговли. Из той цифры, которую я назвал (товарооборот в 2021 году – ред.), практически половина – закупка калийных удобрений Индией в Беларуси", — добавил дипломат.