МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Первый крупный украинский груз с 15 тысячами тонн подсолнечного масла был отправлен танкером на прошлой неделе из литовской Клайпеды. Об этом заявили в пресс-службе клайпедской компании-перевозчика Bega. В FAO заявили, что помогут Украине в хранении зерна

"В Клайпедской компании по перевозке морских грузов Bega на прошлой неделе погрузили 15 тысяч тонн украинского подсолнечного масла. Это одна из крупнейших партий украинских грузов, которые по морю перевозили из Клайпедского порта", — сказано в сообщении.

Глава компании Алоизас Кузмарскис отметил, что украинская сельскохозяйственная продукция поступает в Клайпеду с мая железнодорожным и автомобильным транспортом. По его словам, кукуруза, зерно и масло уже отправлялась морем из терминалов Bega меньшими партиями или вместе с литовскими грузами.

"Особенность этого танкера в том, что на нем был перевезен первый большой самостоятельный груз экспортного украинского масла", — подчеркнул Кузмарскис.