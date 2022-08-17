МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) на фоне обвала цен на зерно на внутреннем рынке предлагает увеличить объем закупок в интервенционный фонд. WSJ сообщил об объемах закупки украинского зерна госагентством США

"В целях сохранения заложенных темпов роста производства просим Вас способствовать запуску масштабных интервенционных торгов, а также отмене экспортной пошлины на зерновые культуры", — говорится в обращении к президенту РФ (есть в распоряжении РИА Новости).

Решение обратиться к президенту принято по итогам расширенного заседания президиума Совета АККОР в Ленинградской области и вызвано ситуацией, сложившейся с ценами на урожай 2022 года. "Чтобы стабилизировать цены на урожай зерновых 2022 года, предлагаем увеличить объемы закупок зерна в государственный интервенционный фонд", — сообщили в АККОР, пояснив, что речь идет о поручении в адрес Минсельхоза РФ.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, а с 2022 года — и в отношении сахара. В текущем сезоне закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов. Аукционы в рамках закупок зерна в государственный интервенционный фонд стартовали 1 августа на Национальной товарной бирже, но пока проходят безрезультатно. Закупочные интервенции по сахару еще не проводились.

В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара. Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявил в начале августа, что видит риски недостижения показателя по урожаю зерна в стране в 130 миллионов тонн в текущем сезоне по ряду причин, в том числе из-за сложных погодных условий.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС — ЦЕНЫ НА УРОЖАЙ

Ситуация с ценами на урожай 2022 года — главный вопрос, волнующий сегодня аграриев. "Сегодня активно ведутся уборочные работы — ожидается хороший урожай. В то же время на рынке произошел обвал цен на зерно. При значительном росте затрат сложившиеся цены не покрывают произведенных издержек", — говорится в обращении.

По словам председателя АККОР Краснодарского края Александра Шипулина, проблема назревала уже несколько лет: с одной стороны, экспортные пошлины на зерновые культуры помогают сдерживать рост цен на такие социальные продукты, как хлеб, но с другой – не применяются к компаниям, обеспечивающим производство зерна — например, поставщикам техники и удобрений. Между тем цены на товары, необходимые для производства сельхозпродукции, с начала года по август выросли в 1,5-3 раза, а стоимость пшеницы 4-го класса за тот же период снизилась до 12-13 рублей за килограмм с 18-20 рублей.

"В условиях, когда стоимость зерна становится ниже его себестоимости, фермеры могут оказаться на грани банкротства. В условиях жесткого санкционного давления возникает необходимость принятия срочных мер, которые бы не допустили банкротства ни одного крестьянского (фермерского) хозяйства", — уверены в АККОР Краснодарского края. "Дальше тянуть уже нельзя. Кубань закончила уборку, и то, что формируется в нашем регионе, автоматически может начать распространяться на всю территорию России", — сказал Шипулин РИА Новости.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ФЕРМЕРОВ

Для повышения доходности средних и малых форм хозяйствования ассоциация предлагает зафиксировать для фермеров Краснодарского края нижнюю планку отпускной цены на зерновые и другие сельхозкультуры, например на пшеницу 4-го класса, не ниже 15 рублей на килограмм.

Кроме того, речь идет и о другой, более глобальной мере – создании государственной зерновой компании, которая в случае значительного падения цены на внутреннем рынке должна закупать продукцию у сельхозтоваропроизводителей по наиболее низкой допустимой цене. При повышении цены, например, до 18-20 рублей за килограмм, аграрии должны иметь право выкупа своего урожая у этой компании по обозначенной ранее фиксированной цене.

В свою очередь денежные средства, получаемые от экспортных пошлин, участники краснодарской АККОР предлагают использовать в поддержку именно малых форм хозяйствования для создания денежного фонда, направленного на обеспечение продовольственной безопасности страны.

В России с 2021 года применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета пошлин, которые с июля 2022 года переведены в рублевые значения, используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней до даты расчета.

Полученные за счет пошлин средства возвращаются регионам в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя, и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.

В конце июля министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщал, что министерство регулярно отслеживает ситуацию с ценами на зерно и, как и игроки рынка, видит тренд на их снижение. Министр уточнял, что если цены продолжат снижаться, то будет принято решение по увеличению прямой поддержки производителей.