МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Снижение цен на зерно на внутреннем рынке в России традиционно для начала сельскохозяйственного сезона, сообщил журналистам советник министра сельского хозяйства по зерновым интервенциям Юрий Косован. Минсельхоз оценил ситуацию с приобретением техники российскими аграриями

"Уборочная кампания сейчас в самом разгаре. Зерно нового урожая активно поступает на внутренний рынок, и это в том числе влияет на цены, которые традиционно демонстрируют снижение в начале сельскохозяйственного сезона", — сказал Косован.

Он отметил, что для поддержания рентабельности аграриев в настоящее время Минсельхоз проводит государственные закупочные интервенции, при этом биржевые торги проводятся на регулярной основе. "С учетом имеющегося бюджетного обеспечения в рамках данного механизма планируем (до 2024 года – ред.) приобрести у производителей и сформировать в госфонде запас зерна в размере до 3 миллионов тонн", — напомнил Косован.

Согласно утвержденному в начале июля приказу министерства, предельные уровни минимальных цен (без учета НДС) на мягкую пшеницу 3 класса составляют 14 400 рублей за тонну, на мягкую пшеницу 4 класса — 13 700 рублей за тонну, на рожь — 10 100 рублей за тонну.

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявил в начале августа, что видит риски недостижения показателя по урожаю зерна в стране в 130 миллионов тонн в текущем сезоне. Министерство регулярно отслеживает ситуацию с ценами на зерно; если цены продолжат снижаться, а тренд на снижение видят как Минсельхоз, так и игроки рынка, то будет принято решение по увеличению прямой поддержки производителей, сообщал ранее Патрушев.