МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства России не рассматривает отмену плавающих экспортных пошлин на зерно, они сохраняют свою эффективность. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Минсельхоз назвал удешевление зерна на рынке внутри России традиционным

Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) на фоне обвала цен на зерно, в частности на пшеницу, на внутреннем рынке обратилась к президенту Владимиру Путину с предложением увеличить объем закупок зерна в интервенционный фонд и отменить экспортные пошлины на зерно. По данным сельхозпроизводителей, стоимость пшеницы 4-го класса с начала года по август снизилась до 12-13 рублей за килограмм с 18-20 рублей.

"… не рассматривается отмена плавающих экспортных пошлин (на зерно — ред.), которые сохраняют свою эффективность. Вместе с тем Минсельхоз на постоянной основе следит за ситуацией на рынке и при необходимости корректирует данный механизм", — сообщили в пресс-службе.

Там напомнили, что в конце июня было принято решение о корректировке механизма расчета пошлин, а сами пошлины были переведены в рубли, что позволило снизить влияние мировых цен и динамики курсов валют на стоимость зерна на внутреннем рынке. Базовой для пшеницы при таком расчете является цена в 15 тысяч рублей за тонну, для ячменя и кукурузы — 13 875 рублей.

"При снижении экспортных цен на зерно до уровня базовых пошлина автоматически станет нулевой", — указали в министерстве.