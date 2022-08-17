МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Минсельхоз России не планирует увеличивать расчетный запас государственного интервенционного фонда по зерну с планируемых 3 миллионов тонн. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Минсельхоз не рассматривает отмену плавающих экспортных пошлин на зерно

"Всего планируется сформировать неснижаемый запас зерна в размере 3 миллионов тонн. Указанные объемы являются значительными для интервенционного фонда. Они учитывают возможности финансового обеспечения закупок зерна и доступные мощности его хранения. Увеличение расчетных запасов не планируется", — сообщили в пресс-службе.

Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) на фоне обвала цен на зерно, в частности на пшеницу, на внутреннем рынке обратилась к президенту Владимиру Путину с предложением увеличить объем закупок зерна в интервенционный фонд и отменить экспортные пошлины на зерно. По данным сельхозпроизводителей, стоимость пшеницы 4-го класса с начала года по август снизилась до 12-13 рублей за килограмм с 18-20 рублей.

В России с 2001 года действует механизм государственных закупочных и товарных (на продажу) интервенций по зерну, а с 2022 года — и по сахару. В текущем сезоне закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов. Аукционы в рамках закупок зерна в государственный интервенционный фонд стартовали 1 августа на Национальной товарной бирже. В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара.

"В настоящее время на фоне поступления на рынок зерна нового урожая отмечается традиционное снижение внутренних цен на эту продукцию", — указали в пресс-службе.

Там отметили, что министерство проводит в настоящее время государственные закупочные интервенции для поддержания рентабельности сельхозпроизводителей. В соответствии с ведомственным приказом предельные уровни минимальных цен (без учета НДС) на мягкую пшеницу 3-го класса составляют 14 400 рублей за тонну, на мягкую пшеницу 4-го класса — 13 700 рублей за тонну, на рожь — 10 100 рублей за тонну.