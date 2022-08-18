МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Судно с украинской кукурузой вышло из порта Черноморск в четверг, четыре сухогруза направляются на Украину в рамках "продуктовой сделки". Об этом заявили в Министерстве национальной обороны Турции. Три судна с сельхозпродукцией вышли из украинских портов

"В рамках отгрузки зерна сегодня из порта Черноморск Украины вышло судно I MARIA с кукурузой", — проинформировало турецкое военное ведомство, добавив, что на Украину прибудут четыре судна.

В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал пакетное соглашение, включающее два документа, по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений. Второй закрепляет предложенный Россией алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Согласно ему, создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.