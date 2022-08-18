МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Аграрии в России во время текущей уборочной кампании уже собрали более 1,7 миллиона тонн овощей, в том числе 1 миллион тонн тепличных огурцов и помидоров. Об этом заявили в Министерстве сельского хозяйства страны. Минсельхоз не увеличит расчетный запас госфонда по зерну

"В теплицах с начала года вырастили свыше 1 миллиона тонн продукции — это на 7,6% больше, чем в прошлом году", — говорится в сообщении министерства на его официальном канале в мессенджере Telegram.

Так, по данным министерства, огурцов было собрано 599,5 тысяч тонн и 400,3 тысячи тонн томатов.

Кроме того, сейчас активно идет уборка грунтовых овощей — ранних сортов капусты, моркови, столовой свеклы и лука, томатов, огурцов и прочих культур, их урожай в организованном секторе уже превысил 690 тысяч тонн, отмечает ведомство.