МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Государство 18 августа закупило первую партию зерна в объеме 1350 тонн в государственный интервенционный фонд. Об этом свидетельствуют данные Национальной товарной биржи. Минсельхоз предложил выделить допсредства на субсидии на рынке зерна

Аукционы в рамках закупок в государственный интервенционный фонд стартовали 1 августа, однако до сегодняшнего дня проходили безрезультатно. В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара.

"Сегодня на Национальной товарной бирже прошли очередные биржевые торги в рамках государственных закупочных интервенций на рынке зерна, по итогам которых было продано 1 350 тонн зерна на общую сумму 20,1 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

В России с 2001 года действует механизм государственных закупочных и товарных (на продажу) интервенций по зерну, а с 2022 года — и по сахару. В текущем сезоне закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов.

Ранее на этой неделе Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) на фоне обвала цен на зерно, в частности на пшеницу, на внутреннем рынке обратилась к президенту Владимиру Путину с предложением увеличить объем закупок зерна в интервенционный фонд и отменить экспортные пошлины на зерно. По данным сельхозпроизводителей, стоимость пшеницы 4-го класса с начала года по август снизилась до 12-13 рублей за килограмм с 18-20 рублей.

Однако в Минсельхозе РФ заявили, что не планируют увеличивать расчетный запас интервенционного фонда по зерну с планируемых 3 миллионов тонн. В министерстве отметили, что в соответствии с ведомственным приказом, предельные уровни минимальных цен (без учета НДС) на мягкую пшеницу 3-го класса составляют 14 400 рублей за тонну, на мягкую пшеницу 4-го класса — 13 700 рублей за тонну, на рожь — 10 100 рублей за тонну.