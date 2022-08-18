СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — ПРАЙМ. Уборочная кампания в Запорожской области практически завершена, собрано 1,5 миллиона тонн зерна, сообщил глава обладминистрации Евгений Балицкий.

"Уборочная кампания зерновых культур в Запорожской области практически завершена. Достигли прогнозируемой цифры урожая в 1,5 млн тонн зерновых. Впереди предстоит уборка подсолнечника и осенний сев", — написал Балицкий в своем Telegram-канале. Минсельхоз не рассматривает отмену плавающих экспортных пошлин на зерно

По его словам, случаи поджогов полей значительно снизились благодаря работе российских силовых структур, однако 20% от общих посевов было утрачено в результате возгораний. "Около 120 тысяч гектаров, это 360 тысяч тонн урожая. В целом уборочная кампания зерновых культур практически завершена. Еще остаются поля, которые подвергаются возгоранию, находящиеся на линии соприкосновения боевых действий", — подчеркнул Балицкий.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.