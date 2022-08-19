МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Элеватор для переработки 50 тысяч тонн кукурузы планируется построить в Приамурье к концу 2023 года, сообщает правительство Амурской области. В Амурской области снижается добыча золота

Новый комплекс приема, очистки, сушки и хранения кукурузы возводит компания "АНК-Холдинг" в поселке Заречный Благовещенского района.

"Элеватор строится в две очереди. Сдача первой очереди запланирована на четвертый квартал этого года. В нее включается приемка, отработка и сушка кукурузы. Производительная мощность на первом этапе составит 120 тонн в час. Вторая очередь – хранение на 10 силосов по 5 тысяч тонн. Общая мощность по хранению кукурузы у нас составит – 50 тысяч тонн. Срок реализации – конец 2023 года", — приводятся в сообщении слова директора по производству компании "Соя АНК", руководителя проекта по строительству элеватора Александра Саенко.

Отмечается, что реализовывать кукурузу сельхозпредприятие планирует на рынки Дальнего Востока и западной части страны. Также представители холдинга заверили, что с вводом в эксплуатацию международного автомобильного моста через реку Амур расширились возможности продаж продукции на рынки Азии.

По данным регионального минсельхоза, посевные площади кукурузы увеличиваются. В прошлом году под посев было задействовано 12 тысяч гектаров, в этом году — 23 тысячи.

Согласно сообщению региональных властей, губернатор области Василий Орлов поручил минсельхозу области проанализировать опыт "АНК-Холдинга" и рассмотреть возможность разработать меры поддержки для аграриев, готовых строить аналогичные комплексы в других районах области.