МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Россия и Китай углубляют сотрудничество в соевой отрасли, Россия вышла на второе место по поставкам "чистой", не генно-модифицированной сои в КНР, обеспечив 26% китайского импорта этого продукта, сообщает в пятницу генеральное консульство России в Харбине. Fesco отправила первый контейнерный поезд из Китая в Россию

Дипмиссия сообщает, что 17 августа в Харбине прошёл Шестой международный форум соевой отрасли, на котором присутствовало более 700 представителей китайских соевых ассоциаций, сельскохозяйственных компаний, профильных институтов и центров, перед собравшимися выступили авторитетные эксперты по международной торговле, продовольственной безопасности, современным тенденциям на потребительском рынке, а также представители научного сообщества.

"Внешняя и внутренняя конъюнктура способствует дальнейшему углублению российско-китайского сотрудничества в соевой отрасли… Вследствие нарушения глобальных поставок сельскохозяйственных товаров и продовольствия китайские участники форума проявляли повышенный интерес к сотрудничеству с нашей страной", — говорится в сообщении в Telegram-канале генконсульства.

Отмечается, что в прошлом году в Китае собрано более 16 миллионов тонн сои, при этом ее потребление составило около 109 миллиона тонн. Учитывая растущий спрос, в 2022 году в стране засеяно около 10 миллионов гектаров сои, что на 18,3 % больше, чем в 2021 году. Это рекорд по объему посевных площадей за последние пять лет. Кроме того, по оценкам экспертов, в этом году планируется убрать более 19 миллионов тонн сои, что на 18,8 % больше по отношению к 2021 году.

"Внушительная часть внутреннего спроса по-прежнему удовлетворяется за счет импорта. Основные зарубежные поставщики – Бразилия, США, Аргентина и Россия. При этом по поставкам "чистой" (не ГМО) сои в КНР наша страна заняла второе место, обеспечив 26% импорта", — добавили в дипмиссии.

Вместе с тем сообщается, что провинция Хэйлунцзян занимает лидирующие позиции в соевой отрасли в КНР. На провинцию приходится 46,3% посевных площадей и 44% урожая этой сельскохозяйственной культуры в стране. Кроме того, северо-восточная провинция является в Китае одним из центров по переработке соевых бобов и выпуску из них готовой продукции.