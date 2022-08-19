МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Белорусские аграрии могут получать урожай зерновых в 11-11,5 миллиона тонн при соблюдении технологий, считает президент республики Александр Лукашенко. Россиянам предложили официальные шопинг-туры в Белоруссию

Ранее глава государства сообщил о вероятном сборе урожая в этом году в 10 миллионов тонн зерна, включая кукурузу и рапс. До этого, в начале июля, он заявлял, что в мире существует риск голода, поэтому важно сохранить и убрать без потерь урожай сельхозкультур. Лукашенко подчеркивал, что в текущих условиях потери урожая следует расценивать как экономическую диверсию.

"Нам надо держать внесение минеральных удобрений, как было в этом году, и чуть-чуть прибавлять. Тогда мы будем иметь 11–11,5 миллиона тонн всех зерновых. Вся проблема с химией и с глифосатом состоит в том, что нужен жесточайший контроль", — подчеркнул президент во время рабочей поездки в Пружанский район страны, где ознакамливается с ходом уборочной кампании.

Согласно сообщению госиздания "СБ.Беларусь сегодня", министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло доложил Лукашенко, что уже в воскресенье намолот зерновых колосовых по стране составит 7 миллионов тонн, это 85–86% от площадей, подлежащих уборке. Подробно была обсуждена и тема сева озимых, подготовки почвы под урожай будущего года.

Белорусский лидер отметил вопрос обработки полей и внесения минеральных удобрений, так как во многом именно это основа урожая. Он заметил, что задача по достижению такой урожайности, как получена в текущем году, ставилась на перспективу двух лет, но это удалось сделать раньше. По словам президента, помогла и хорошая погода, но важно и строгое соблюдение технологий.