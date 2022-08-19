МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Необходимо обеспечить доступ к российским продовольствию и удобрениям, которые не попали в санкционный список, без удобрений в 2022 году не хватит еды в 2023, заявил генеральный серетарь ООН Антониу Гутерреш. В Запорожье отвергли идею генсека ООН о демилитаризованной зоне на АЭС

Ранее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко сообщил о прибытии Гутерреша в одесский порт в рамках визита на Украину. Накануне генсек ООН участвовал в трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским и президентом Турции Тайипом Эрдоганом во Львове.

Как пишет агентство Reuters, Гутерреш подчеркнул необходимость обеспечения беспрепятственного доступа на мировые рынки российских продуктов питания и удобрений, "на которые не распространяются санкции". "Без удобрений в 2022 году, по словам генсека, в 2023 году может не хватить продовольствия"

Гутерреш также призвал правительства и бизнес содействовать поставкам российских продуктов и удобрений на мировые рынки, как было согласовано в "продуктовой сделке". Генсек указал, что экспорт большего количества продовольствия и удобрений из России и Украины имеет ключевое значение для дальнейшей стабилизации рынков товаров и снижения цен.

В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа — предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.