МОСКВА 22 авг — ПРАЙМ. Два корабля с сельхозпродукцией отплыли из украинских портов в понедельник в рамках "продуктовой сделки", заявили в Министерстве национальной обороны Турции. Четырем судам с продуктами в воскресенье разрешен выход из портов Украины

Как сообщило военное ведомство, отгрузка продукции продолжается согласно плану под контролем Совместного координационного центра (СКЦ).

"По состоянию на сегодня, утром из украинских портов на отгрузку вышли еще два корабля", — отметило турецкое Минобороны в Twitter.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.