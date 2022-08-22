МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика в этом году может получить урожай зерновых в 11 миллионов тонн, что станет для страны рекордом. Белоруссия получит крупный урожай зерновых при соблюдении технологий

"Если все сложится, как сейчас, то 11 миллионов тонн — это будет рекорд для нашей страны. Мы получим необходимое, качественное зерно людей наших накормить и чтобы хватило для производства комбикормов", — сказал Лукашенко в понедельник на встрече с недавно назначенным вице-премьером Петром Пархомчиком. Его слова приводит агентство Белта.

Президент подчеркнул, что сельское хозяйство страны увеличит объем производства по итогам года на 4% к уровню прошлого года, для этого есть предпосылки.

"Для этого есть все, и погода нас пожалела, обрадовала — мы убрали, практически идем к финишу, зерновые колосовые, 8 миллионов тонн, наверное, получим в этом году, а может быть… 8,2 миллиона тонн. Дай бог, конечно. Это будет здорово. Плюс рапс, плюс кукуруза", — отметил глава государства.

Ранее Лукашенко сообщил, что в этом году в стране могут собрать около 10 миллионов тонн зерна, включая кукурузу и рапс. До этого, в начале июля, он заявлял, что в мире существует риск голода, поэтому важно сохранить и убрать без потерь урожай сельхозкультур. Он подчеркивал, что в текущих условиях потери урожая следует расценивать как экономическую диверсию.

В августе Лукашенко заявил, что белорусским аграриям под силу получать урожай зерновых в 11-11,5 миллиона тонн при соблюдении технологий. На это министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло отметил, что в нынешнем году аграрии ожидают урожай зерновых порядка 11 миллиона тонн.