МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Оценка влияния неурожая кофе в Бразилии на его цену в нынешнем сезоне будет возможна через один или два месяца, пока в целом наблюдается долгосрочный повышательный ценовой тренд на сырье на этом рынке. Об этом рассказал РИА Новости гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия. Производитель кофе Tchibo вышел из бизнеса в России

Ранее издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщало, ссылаясь на данные по кофейным фьючерсам, что плохой урожай зерен арабики в Бразилии, их крупнейшем поставщике в мире, может привести к глобальному подорожанию кофе.

По словам Чантурии, отсрочка изменения цены на зеленый кофе обычно случается примерно через полгода на цене реального продукта. Поэтому необходимо подождать один-два месяца, чтобы оценить влияние неурожая в Бразилии на цены в нынешнем сезоне. Он подчеркнул, что снижение урожая отразится на готовой продукции. Повышательный тренд на рынке, напомнил эксперт, начался в прошлом году после длительного снижения до тех уровней, когда выращивание кофе в некоторых странах стало нерентабельным.

"Но мы уже сейчас имеем уже достаточно высокий уровень цены на кофе, так как климатические проблемы, отразившиеся на урожае прошлого года – сначала засуха, а потом заморозки – привели к подорожанию зеленого кофе (сырья) примерно в два — два с половиной раза. Соответственно, в конце прошлого — начале этого года ситуация стала влиять на стоимость готового продукта. Сейчас она достигла определенного баланса", — отметил Чантурия.

В случае долгосрочного роста котировок биржевых фьючерсов, добавил эксперт, стоимость кофе в рознице опять начнет расти, продолжил он; таким образом, удорожание сырья и, как следствие, готового продукта могут привести к снижению потребления кофе по итогам года примерно на 5-7%. "И тогда при определенном росте цены будет определенное снижение потребления, которое через какое-то время снова снизит цену – все согласно законам экономики, ничего нового", — заключил гендиректор "Росчайкофе".