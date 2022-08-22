Гендиректор "Росчайкофе: влияние неурожая кофе в Бразилии на его цену станет ясным через 1-2 месяца
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Оценка влияния неурожая кофе в Бразилии на его цену в нынешнем сезоне будет возможна через один или два месяца, пока в целом наблюдается долгосрочный повышательный ценовой тренд на сырье на этом рынке. Об этом рассказал РИА Новости гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.
Ранее издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщало, ссылаясь на данные по кофейным фьючерсам, что плохой урожай зерен арабики в Бразилии, их крупнейшем поставщике в мире, может привести к глобальному подорожанию кофе.
По словам Чантурии, отсрочка изменения цены на зеленый кофе обычно случается примерно через полгода на цене реального продукта. Поэтому необходимо подождать один-два месяца, чтобы оценить влияние неурожая в Бразилии на цены в нынешнем сезоне. Он подчеркнул, что снижение урожая отразится на готовой продукции. Повышательный тренд на рынке, напомнил эксперт, начался в прошлом году после длительного снижения до тех уровней, когда выращивание кофе в некоторых странах стало нерентабельным.
"Но мы уже сейчас имеем уже достаточно высокий уровень цены на кофе, так как климатические проблемы, отразившиеся на урожае прошлого года – сначала засуха, а потом заморозки – привели к подорожанию зеленого кофе (сырья) примерно в два — два с половиной раза. Соответственно, в конце прошлого — начале этого года ситуация стала влиять на стоимость готового продукта. Сейчас она достигла определенного баланса", — отметил Чантурия.
В случае долгосрочного роста котировок биржевых фьючерсов, добавил эксперт, стоимость кофе в рознице опять начнет расти, продолжил он; таким образом, удорожание сырья и, как следствие, готового продукта могут привести к снижению потребления кофе по итогам года примерно на 5-7%. "И тогда при определенном росте цены будет определенное снижение потребления, которое через какое-то время снова снизит цену – все согласно законам экономики, ничего нового", — заключил гендиректор "Росчайкофе".
https://1prime.ru/Agriculture/20220822/837850773.html