МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Группа "Черкизово", один из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в РФ, в прошлом полугодии снизила объем продаж мяса курицы в натуральном выражении на 1,4% по сравнению с первым полугодием 2021 года, до 354,7 тысячи тонн, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль группы "Черкизово" по МСФО снизилась в первом полугодии

"В первом полугодии 2022 года объем продаж сегмента снизился на 1,4%, до 354,7 тысячи тонн. Средняя цена реализации выросла на 11,8% по сравнению с предыдущим годом и составила 144,9 рубля за килограмм, при этом продажи по направлениям фудсервиса и экспорта продемонстрировали двузначный рост по сравнению с результатами первого полугодия 2021 года", — говорится в сообщении. В итоге выручка сегмента увеличилась на 11,2%, до 51,6 миллиарда рублей.

Продажи мяса индейки выросли на 60,4%, до 38 тысяч тонн в товарном выражении и на 83,5%, до 7,845 миллиарда рублей — в денежном; средняя цена реализации — 203,6 рубля за килограмм. В свою очередь реализация в сегменте мясопереработки выросла за полугодие на 3,6% — до 62,6 тысячи тонн, а средняя цена реализации — на 33%, до 274,3 рубля за килограмм. Выручка на этом фоне выросла на 37,1%, до 17,053 миллиарда рублей.

Объем продаж сегмента "свинина" за полугодие увеличился на 1,4%, до 65,8 тысячи тонн, что, как поясняет компания, в основном связано с завершением процесса консолидации "Самсон — Продукты Питания" в апреле 2022, выручка сегмента — увеличилась на 13,2%, до 12,348 миллиарда рублей.

Компания уточняет, что средняя цена реализации живых свиней увеличилась на 10%, до 111 рублей за килограмм, реализации свиных туш — не изменилась и составила 156,8 рубля за килограмм, а смешанная средняя цена реализации продукции B2B/B2C выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Группа "Черкизово" входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки, также это крупнейший в РФ производитель комбикормов. Основной акционер — семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева; испанской Grupo Fuertes принадлежит 11,12% компании, free float составляет порядка 2,4%.