МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Порядка 30% украинских аграриев в этом году откажутся сеять озимые культуры из-за финансовой несостоятельности, сообщил зампредседателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. Совет Госдумы сделает специальное заявление по Украине 25 августа

"Мы увидим, что около 30% предприятий откажутся от посева озимых культур. Это обусловлено тем, что люди финансово не вытягивают свою хозяйственную деятельность", — сказал Марчук во время брифинга в медиацентре "Украина — Укринформ".

По его словам, в среднем предприятиям на обеспечение своей деятельности нужно не менее 120-140 миллионов гривен (3,2 — 3,8 миллиона долларов).

Ранее министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что украинские аграрии этой весной часть площадей засеяли подсолнечником вместо кукурузы, подобное может произойти и с пшеницей. Так, по его словам, подсолнечник и рапс могут вытеснить пшеницу и кукурузу, поскольку пользуются большим спросом в Европе.