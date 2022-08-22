МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Африка может стать крупным покупателем российского продовольствия, говорится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе. Власти заявили о новом механизме оплаты транзита в Калининград через Литву

"Африканский континент – интересное и перспективное направление для развития российского экспорта продовольствия", — приводятся в сообщении слова руководителя "Агроэкспорта" Дмитрия Краснова.

По итогам прошлого года на государства Африки пришлось 12% всего объема аграрного экспорта РФ, но при этом значительная часть поставок — на страны Северной Африки.

Для расширения присутствия российской продукции "Агроэкспортом" совместно с PwC в России (в настоящее время "Технологии доверия"), отраслевым и экспертным сообществом разработана концепция развития экспорта российской продукции АПК основных сегментов рынка (зерновые, молочные, масложировые, мясные и кондитерские продукты) на перспективные рынки стран Африки.

"В настоящий момент основной фокус российских компаний-экспортеров – обеспечение устойчивых растущих объемов поставок в страны Северной Африки. В то же время есть государства Восточной, Западной, Южной и Центральной Африки, которые сейчас мало развиты в качестве торговых направлений, но крайне интересны своим потенциалом", – отмечает директор практики по оказанию консультационных услуг компании "Технологии доверия" Николай Ланцев, слова которого проводятся в сообщении.

В качестве целевых рынков в концепции выбраны 9 государств – Тунис, Эфиопия, Кения, Маврикий, ЮАР, Ангола, Камерун, Нигерия и Гана — страны, на которые приходится 40% населения континента и треть всего африканского импорта продукции АПК.

По мнению Ланцева, на рынках этих целевых стран уже востребовано и ещё обладает потенциалом закупок российское зерно.

Другим стратегическим направлением является углубление сотрудничества в торговле масложировой продукцией, в первую очередь растительными маслами. "Среди стран, требующих особого внимания, – ЮАР, где уже сегодня потребляется значительный объем подсолнечного масла, Тунис с традициями потребления соевого масла, а также Эфиопия, Камерун, Кения и Гана, где ожидаются структурные изменения потребления масел по мере роста платежеспособного спроса", – считает директор практики по оказанию услуг государственным органам и общественному сектору компании "Технологии доверия" Константин Тихомиров.

Хорошие перспективы и у мясной продукции. "По оценке аналитиков, ожидается увеличение потребления мясной продукции во многих странах африканского континента. И хотя основной рост будет приходиться на мясо птицы как наиболее доступное и технологичное, органический рост будет наблюдаться и по всем другим видам мяса", – считает исполнительный директор "Ринкон Менеджмент" Константин Корнеев, которого цитирует "Агроэкспорт".

Не реализован потенциал по экспорту российской молочной продукции в Африку. Первым продуктом, стабильные поставки которого активно развиваются, стало мороженое, напомнили в "Агроэкспорте", указывая также на значительные возможности для отгрузок сухого молока, сыворотки, сыров и сливочного масла. "По прогнозам, если в 2019 году дефицит молока в Африке оценивался в 8,9 миллиона тонн, то в 2025 году он составит 12,9 миллиона тонн, а в 2030 году достигнет 17 миллиона тонн в молочном эквиваленте", — отмечается в материалах.

Эксперты указывают и на потенциал кондитерских изделий, которых в целевых странах потребляется в объеме 4,6 миллиарда долларов.